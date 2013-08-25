ЗМІ: Американські спецслужби прослуховували штаб-квартиру ООН

Як повідомляє РІА Новости, про це пише німецький журнал Spiegel з посиланням на документи, які раніше журналістам надав Сноуден.

Зокрема, влітку 2012 року спецслужба змогла зламати захист і дістати можливість відстежувати відеоконференції ООН. Як відзначає видання, таке стеження порушує угоду Вашингтона з Організацією Об'єднаних Націй, яке забороняє подібні приховані маніпуляції.

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Як випливає з внутрішніх документів АНБ, які скопіював Сноуден, спецслужба також стежила за місією Євросоюзу при ООН. Так, американська розвідка мала в своєму розпорядженні інформацію про розташування офісів у будівлях на Третій авеню в Нью-Йорку, куди європейські дипломати переїхали у вересні 2012 року, а також серверів та інших об'єктів IT-інфраструктури.

Крім цього, відзначає Spiegel, АНБ за допомогою спеціальної програми, яка мала внутрішню назву Special Collection Service, збирала інформацію через більш ніж 80 посольств і консульств США у різних країнах. Зокрема, такі пости прослуховування були у Франкфурті-на-Майні та у Відні. Країни перебування, як правило, не знали про такі завдання дипмісій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що АНБ прослуховувало представництва Євросоюзу у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також 38 іноземних посольств і дипмісій, зокрема посольства своїх союзників по НАТО.