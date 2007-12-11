Захід побачив у Медведєві миротворця, а не диктатора

Перший віце-прем`єр Росії Дмитро Медведєв представляє образ миротворця, а не диктатора. Як пише газета The Financial Times, він з`являється на російській політичній сцені тоді, коли потрібно врегулювати конфлікти і сісти за стіл переговорів. Сфера діяльності Дмитра Медведєва обмежувалася до цих пір внутрішньою політикою держави, він не володіє в достатній мірі англійською мовою, він не є «силовиком». Все це свідчить про те, що влада його в країні буде номінальною, а управляти усім як і раніше буде Путін.

Газета.ру