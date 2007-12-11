Захід побачив у Медведєві миротворця, а не диктатора
08:05, 11 грудня 2007
Світ
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Управляти як і раніше буде Путін
|Дмитро Медведєв
Перший віце-прем`єр Росії Дмитро Медведєв представляє образ миротворця, а не диктатора. Як пише газета The Financial Times, він з`являється на російській політичній сцені тоді, коли потрібно врегулювати конфлікти і сісти за стіл переговорів. Сфера діяльності Дмитра Медведєва обмежувалася до цих пір внутрішньою політикою держави, він не володіє в достатній мірі англійською мовою, він не є «силовиком». Все це свідчить про те, що влада його в країні буде номінальною, а управляти усім як і раніше буде Путін.
Газета.ру
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