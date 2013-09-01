США заявили про докази використання зарину в Сирії

Як передає Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, про це 1 вересня заявив в інтерв'ю американським телеканалам держсекретар Джон Керрі.

За його словами, на зарин вказують результати аналізу зразків волосся і крові з місця події, які опинилися у розпорядженні американців.Керрі заявляє, що нові дані підтверджують необхідність невідкладної військової операції проти влади Сирії. Питання про це наразі перебуває на розгляді Конгресу, і голова Держдепартаменту закликав законодавців санкціонувати застосування сили.

На тему: Сирія здатна протистояти зовнішній агресії - Асад

Як зазначає Lenta.ru, раніше в неділю стало відомо, що за зовнішнє втручання в сирійський конфлікт виступили спецслужби Франції: вони направили уряду своєї країни доповідь про програму виробництва хімічної зброї в Сирії. У документі говориться про те, що режим президента Башара Асада має в своєму розпорядженні великий хімічний арсенал і не планує його позбавлятися, а відповідальність за серпневу атаку явно несуть урядові сили.

Влада США раніше неодноразово заявляла про намір застосувати військову силу, щоб перешкодити використанню хімічної зброї Дамаском, проте початок операції було відстрочено у зв'язку з рішенням президента Барака Обами. Глава держави не скористався правом ухвалити рішення про використання сили самостійно і віддав його на суд законодавців.

Є припущення, що газова атака сталася в Гуті - східному передмісті сирійської столиці. Загинули приблизно 1,5 тиc осіб. Відповідальність за це влада і повстанці покладають один на одного, а інспектори ООН, які відвідали Гуту, поки не оприлюднили свої висновки.