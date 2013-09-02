У В'єтнамі заборонили обговорювати політику в соцмережах

Відповідно до закону, у блогах і соціальних мережах заборонено публікувати новини. Тим самим, на практиці заборонено обговорення політики в інтернеті, повідомляє ВВС.

Закон також передбачає, що іноземні провайдери повинні тримати місцеві сервери у самому В'єтнамі.

Закон зазнав різкої критики з боку правозахисних організацій.