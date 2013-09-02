У В'єтнамі заборонили обговорювати політику в соцмережах

01:38, 02 вересня 2013
Світ
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У В'єтнамі набув чинності новий закон, що забороняє користувачам соціальних мереж розміщувати в інтернеті будь-яку інформацію, окрім особистої.

За законом, іноземні провайдери повинні тримати місцеві сервера в самому В`єтнамі

 

Відповідно до закону, у блогах і соціальних мережах заборонено публікувати новини. Тим самим, на практиці заборонено обговорення політики в інтернеті, повідомляє ВВС.

Закон також передбачає, що іноземні провайдери повинні тримати місцеві сервери у самому В'єтнамі.

Закон зазнав різкої критики з боку правозахисних організацій.

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