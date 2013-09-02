Сенат США має намір змінити проект резолюції щодо Сирії

"Документ планується доопрацювати в сенаті", - повідомив журналістам сенатор-демократ Патрік Ліхі.

На тему: Сирія здатна протистояти зовнішній агресії - Асад

За його словами, багато законодавців вважають, що в пропозиції адміністрації не вистачає конкретики, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Politico.

Резолюція повинна бути прописана чіткіше, щоб бути прийнятою, вважає сенатор.

Президент США Барак Обама у суботу подав законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавити сирійський режим можливості використовувати зброю масового знищення.

Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Водночас, у документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.