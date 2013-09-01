Обама прийняв рішення провести військову операцію в Сирії

"Після ретельного розгляду питання я прийняв рішення, що США повинні застосувати військові дії проти сирійського режиму", - сказав Обама.

За його словами, режим президента Сирії Башара Асада несе відповідальність за хіматаку під Дамаском, повідомляє РІА Новости.

При цьому він повідомив, що має намір одержати санкцію конгресу на військову операцію, і пізніше офіційно вніс на розгляд законодавців відповідну резолюцію.

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Попри те, що Президент США заявив про необхідність дістати схвалення Конгресу, він залишає за собою можливість почати військову операцію навіть у разі негативного результату голосування щодо резолюції, повідомило телеканалу Fox News джерело у державному департаменті. При цьому сам Президент, оголошуючи про своє рішення, підкреслив, що у нього є повноваження почати військові дії без санкції Конгресу, але підтримка парламентаріїв "зробить країну сильнішою".

Як очікується, палата представників і сенат проголосують щодо резолюції по Сирії не раніше 9 вересня.

Нагадаємо, чергове загострення ситуації в Сирії почалося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї у передмісті Дамаска, коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що число жертв сягає 1,3 тисячі осіб. Сирійська влада відкидає звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання у сирійський конфлікт.