ЗМІ: Інтерпол оголосив власника Анжі Керімова в міжнародний розшук

"Інтерпол прийняв заявку Білорусії і Сулейман Керімов оголошений у міжнародний розшук", - сказав ведучий першого каналу білоруського телебачення під час вечірніх новин.

Про це повідомляє РІА Новости.

Слідчий комітет Білорусі звинувачує співвласника "Уралкалія" Сулеймана Керімова в організації зловживання владою і службовими повноваженнями. Максимальна санкція за відповідними статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше в Мінську був затриманий гендиректор "Уралкалію", який нещодавно припинив співпрацю з найбільшим підприємством республіки "Білоруськалій", Владислав Баумгертнер. Слідчий комітет Білорусі висунув йому звинувачення у зловживанні владою та службовими повноваженнями, можлива санкція - позбавлення волі на строк до десяти років.