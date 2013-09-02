У Білорусі оголосили в розшук власника Анжі Сулеймана Керімова

Про це УНІАН повідомили у відділі інформації та зв'язків з громадськістю Слідчого комітету Білорусі.

«Винесені постанови про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту й оголошення його в розшук, в тому числі через лінію Інтерполу» , - зазначили в СК Білорусі.

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За інформацією слідчого комітету, дії Керімова кваліфіковані слідством як організація зловживання владою і службовими повноваженнями ( п. 4 ст. 16 і ч. 3 ст. 424 Кримінального кодексу Республіки Білорусь ). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Крім цього, в ході розслідування кримінальної справи в розпорядженні слідства поряд з виявленими фактами збитку Республіці Білорусь виявилися численні матеріали про вчинення Керімовим, Владиславом Баумгертнером та іншими обвинуваченими дій, які завдали значної шкоди Російській Федерації, і містять в собі ознаки злочинів, передбачених кримінальним законодавством Росії.

«У зв'язку з цим, враховуючи зацікавленість російської сторони, Слідчим комітетом аналізуються та узагальнюються зазначені матеріали для спрямування до Генеральної прокуратури Російської Федерації» , - підкреслили в СК Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у справі ЗАТ «БКК» порушено кримінальні справи стосовно голови наглядової ради компанії Баумгертнера, а також члена наглядової ради Олега Петрова, першого заступника гендиректора Костянтина Солодовникова, заступника гендиректора з фінансів Ігоря Євстратова, начальника фрахтового відділу Дмитра Самойлова.

Підставою для порушення кримінальних справ стали матеріали про вчинення цими людьми явних зловживань службовими повноваженнями в корисливих цілях, які спричинили завдання істотної шкоди державним і громадським інтересам Республіки Білорусь, а також завдання збитків в особливо великому розмірі ВАТ «Білоруськалій» і ЗАТ «БКК».

На підставі наявних доказів та інших фактичних матеріалів Слідчим комітетом винесено постанови про визнання зазначених осіб обвинуваченими. Голова наглядової ради ЗАТ «БКК», генеральний директор російської компанії «Уралкалий» Баумгертнер затриманий, щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Петров, Солодовников, Євстратов, Самойлов оголошені в розшук, у тому числі по лінії Інтерполу. Під час розслідування кримінальних справ Слідчим комітетом встановлюються і документуються інші факти протиправної діяльності вищевказаних та інших посадових осіб ЗАТ «БКК».

Баумгертнер перебував в Білорусі на запрошення білоруського уряду. Разом з Баумгертнер до Мінська для обговорення питань, пов'язаних з роботою БКК, запрошувалися Керімов і голова ради директорів «Уралкалію» Олександр Волошин. Останні два приїхати на зустріч не змогли.

Керімов відвідував Мінськ 28 грудня 2012 і зустрічався з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком.