У Сумах винуватця резонансної ДТП посадили на 8 років

Як передає кореспондент УНІАН, вирок підсудному Олександру Блінніку оголосили 6 вересня.

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Обвинувачений перебував під арештом всього 2,5 місяці, а розслідування кримінальної справи було проведено в найкоротші терміни, враховуючи співпрацю Блінніка зі слідством і його розкаяння.

У ході чотирьох судових засідань з'ясувалося, що підсудний має на утриманні хвору матір і вагітну дружину, а також сплатив витрати на поховання загиблих у ДТП пенсіонерів. Тепер, за рішенням суду, Бліннік має компенсувати витрати на лікування й сплатити моральну шкоду тяжко пораненій у ДТП жінці, яка досі прикута до ліжка.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах увечері 21 червня в центрі міста на вулиці Харківській некерована іномарка на швидкості щонайменше 120 кілометрів на годину знесла зупинку громадського транспорту разом із магазином, внаслідок чого подружжя пенсіонерів, які стояли на зупинці, загинули миттєво, а ще троє людей отримали травми. На місці аварії відразу зібралося кілька сотень людей, серед яких лунали заклики до самосуду. В цей же час водія іномарки сховали в патрульній машині, яку оточили співробітники міліції. Після ДТП правоохоронці продемонстрували журналістам водійське посвідчення особи, затриманої на місці аварії. Документ видано на ім'я Олександра Блінніка, 1978 року народження. З'ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Голова Сумський ОДА Юрій Чмирь узяв розслідування резонансного ДТП під особистий контроль. З'ясувалося, що Бліннік був 5 разів засуджений за різні злочини, останній раз відбував 12-річний термін ув'язнення, а після виходу на свободу на початку 2013 р. стосовно нього двічі складалися адмінпротоколи, у т.ч. – за їзду в нетверезому стані.