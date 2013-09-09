Генсек ООН проведе екстрену прес-конференцію щодо Сирії

Джерело в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку уточнило, що мова на ній піде про ситуацію навколо Сирії.

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Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу організації.

"Прес-конференція генерального секретаря відбудеться об 11.30 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У свою чергу джерело в штаб-квартирі ООН розповіло, що "на прес-конференції, яка скликається в терміновому порядку, піде мова про ситуацію, що стосується Сирії".

Раніше стало відомо, що зі спеціальною заявою щодо Сирії виступить МЗС РФ. У останні дні західні країни, перш за все США, відкрито заговорили про плани провести військову операцію проти Дамаска, звинувачуючи владу Сирії в застосуванні хімічної зброї. Дамаск заперечує це.