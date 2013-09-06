ООН: криза в Сирії - найбільша у новітній історії

"Це безпрецедентна за масштабами в новітній історії гуманітарна криза. Світу належить зробити все можливе, щоб припинити страждання сирійського народу", - сказав глава ООН на ранковій зустрічі на полях саміту "великої двадцятки" (G20), присвяченій обговоренню гуманітарної ініціативи щодо Сирії, передає РІА Новости.

"Нам необхідно вивчити можливості, які дозволять уникнути подальшої мілітаризації конфлікту, і відновити пошук шляхів політичного врегулювання", - заявив Пан Гі Мун.