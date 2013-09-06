ООН: криза в Сирії - найбільша у новітній історії
09:28, 06 вересня 2013Світ
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Генсек ООН Пан Гі Мун у п'ятницю заявив про те, що гуманітарна криза в Сирії є безпрецедентною у новітній історії, і закликав лідерів країн-учасниць саміту G20 знайти політичне рішення конфлікту.
В ООН стурбовані кризою в Сирії
"Це безпрецедентна за масштабами в новітній історії гуманітарна криза. Світу належить зробити все можливе, щоб припинити страждання сирійського народу", - сказав глава ООН на ранковій зустрічі на полях саміту "великої двадцятки" (G20), присвяченій обговоренню гуманітарної ініціативи щодо Сирії, передає РІА Новости.
"Нам необхідно вивчити можливості, які дозволять уникнути подальшої мілітаризації конфлікту, і відновити пошук шляхів політичного врегулювання", - заявив Пан Гі Мун.
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