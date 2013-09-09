Навальний вимагатиме проведення другого туру виборів у Москві

За його словами, в Росії під час його передвиборної компанії зародився політичний рух, який відстоює інтереси більшості.

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Свій результат на виборах мера Москви Навальний назвав «перемогою», пояснивши це тим, що за нього проголосував кожен третій виборець. Також Навальний зазначив, що набрав на виборах більше, ніж кандидати від інших опозиційних політичних рухів і партій. Він закликав їх до співпраці, але зазначив, що являє собою опозиційну силу - лідера, за якою їм необхідно слідувати, повідомляє Lenta.ru.

«Я знаю, як перетворити політичну машину в паровий каток, який розчавить "Єдину Росію"», - заявив Навальний.

За словами Навального, він не збирається закликати присутніх прихильників не залишати Болотну площу. Навальний сказав, що коли настане час закликати до несанкціонованих акцій, «перевертати машини, підпалювати фаейри», тоді він оголосить про це.

Про які-небудь подальші конкретні кроки, які він збирається зробити, Навальний не повідомив, відзначивши лише, що його передвиборний штаб продовжить роботу і домагатиметься проведення другого туру виборів.

Олексій Навальний набрав на виборах мера Москви 27,24 відсотка голосів і посів друге місце. Перемогу в першому турі віддали тимчасово виконуючому обов'язки мера столиці Сергію Собяніну, який набрав 51,37 відсотка голосів. Штаб Навального визнати підсумки виборів відмовився.