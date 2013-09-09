У Москві без сюрпризів переміг Собянін
09:19, 09 вересня 2013Світ
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Виконуючий обов'язки мера російської столиці Сергій Собянін переміг на виборах мера Москви з остаточним результатом 51,37% голосів, друге місце - у опозиціонера Олексій Навального.
Сергій Собянін набрав 51,36% / Фото Прес-служби Мера і Уряду Москви
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав керівник Московської виборчої комісії Валентин Горбунов після підрахунку 100% голосів.
За його словами, Собянін отримав перемогу з 51,37%, другий результат на виборах мера Москви у опозиціонера Навального - 27,24%, замикає трійку лідерів кандидат від КПРФ Іван Мельников – 10,69%, четверте місце займає лідер партії «Яблоко» Сергій Мітрохін - 3,51%, кандидат від ЛДПР Михайло Дегтярьов - 2,86%, кандидат від «Справедливої Росії» Микола Левічев - 2,8%.
Явка склала 32,07% виборців.
Як повідомляв УНІАН, вибори мера Москви проходили 8 вересня вперше майже за десять років
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