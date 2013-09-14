Молдова обговорить з Росією заборону експорту вин

Минулого тижня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що імпорт виноробної продукції з Молдови призупинено через претензії до її якості.

Детальніше про це повідомила агентству "Новини -Вірменія" міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Наталія Герман, передає РИА Новости.

"Молдавська сторона готова до консультацій з російськими партнерами за всіма параметрами і претензіям, які висуваються, і в цих цілях на наступному тижні до Москви буде відправлена ​​делегація, до складу якої увійдуть міністри економіки та сільського господарства", - сказала Герман.

"Це торгове ембарго, і ми вважаємо, що потрібно вдаватися до можливостей двостороннього діалогу, щоб обговорити всі ці проблеми перед тим, як вводити такі заходи", - заявила Герман. За її словами, на даний момент Молдова має справу із повною відмовою РФ приймати експорт молдавського вина на власній території.

"Тобто це є так званим торговим ембарго, яке ми вважаємо необгрунтованим, тому що ми готові виконувати абсолютно всі технічні вимоги сертифікації якості нашої виноробної продукції, і нам здається, що ми навіть дуже відповідаємо всім цим нормам і стандартам", - додала міністр.

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Говорячи про механізми вирішення проблеми, Герман підкреслила необхідність двостороннього діалогу, а також активізації існуючих механізмів у рамках СОТ, членами якої є обидві країни. Вона також нагадала, що Молдова, як і Росія, є учасниками угоди про зону вільної торгівлі СНД.