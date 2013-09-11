Молдова заявляє, що РФ вчинила "не по-християнськи", заборонивши імпорт вина

«Дії російської сторони представляють собою недружній, нехристианский, небратерський акт», - підкреслив Тімофті, додавши, що, «якщо Росія вдається до подібних важелів, щоб Республіка Молдова була разом з Російською Федерацією, це їхня справа, тому ми зробимо кроки, щоб мати альтернативні джерела газу, а також інші ринки збуту».

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У цьому зв'язку Тімофті заявив, що йому не відомі мотиви відповідного рішення російської влади, хоча про подібний крок офіційні структури Російської Федерації неодноразово попереджали молдавську сторону, повідомляє omg.md.

«Мені не відома справжня причина цього рішення - або йдеться про якість вина, або це збіг з самітом Східного партнерства у Вільнюсі», - сказав Тімофті.

Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко оголосив увечері, 10 вересня, що російською владою прийнято рішення про введення заборони на ввезення молдавських вин в Російську Федерацію на увазі їх невідповідності вимог щодо якості. До цього Онищенко неодноразово зазначав, що в Молдові немає функціональної системи контролю якості.