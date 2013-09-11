Румунія збільшить імпорт молдавського вина, щоб компенсувати російське ембарго

Про це повідомив прес-секретар глави Молдови Влад Цуркану.

«Якщо в 2005 році Молдова експортувала до Росії понад 60% всієї винно-коньячної продукції, то зараз це близько 25%. У той же час загальний обсяг експорту цієї продукції значно виріс», - цитує Цуркану «Інтерфакс».

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За його словами, у зв'язку з ембарго Росії на імпорт молдавського вина президент Тімофті в середу в телефонній розмові зі своїм бухарестським колегою Бесеску звернувся до нього з проханням збільшити закупівлі молдавського вина Румунією.

Бесеску заявив, що Румунія готова суттєво збільшити імпорт вина та іншої молдавської продукції, внаслідок рішення Росії накласти ембарго. Румунський президент звернеться до уряду і спеціалізованих підприємств.

Зараз Молдавія експортує до Румунії 3-5% свого вина.

Раніше глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія призупинила постачання молдавського вина через претензії до його якості.