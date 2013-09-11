Румунія збільшить імпорт молдавського вина, щоб компенсувати російське ембарго
Президент Румунії Траян Бесеску пообіцяв президентові Молдови Миколі Тимофті збільшити обсяг закупівель молдавського вина, щоб частково компенсувати ембарго на імпорт до Росії.
Про це повідомив прес-секретар глави Молдови Влад Цуркану.
«Якщо в 2005 році Молдова експортувала до Росії понад 60% всієї винно-коньячної продукції, то зараз це близько 25%. У той же час загальний обсяг експорту цієї продукції значно виріс», - цитує Цуркану «Інтерфакс».
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За його словами, у зв'язку з ембарго Росії на імпорт молдавського вина президент Тімофті в середу в телефонній розмові зі своїм бухарестським колегою Бесеску звернувся до нього з проханням збільшити закупівлі молдавського вина Румунією.
Бесеску заявив, що Румунія готова суттєво збільшити імпорт вина та іншої молдавської продукції, внаслідок рішення Росії накласти ембарго. Румунський президент звернеться до уряду і спеціалізованих підприємств.
Зараз Молдавія експортує до Румунії 3-5% свого вина.
Раніше глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія призупинила постачання молдавського вина через претензії до його якості.