В ООН припускають повернення пташиного грипу

У ФАО зазначили, що віруси пташиного грипу H7N9 і H5N1 все ще становлять серйозну загрозу здоров'ю людини і тварин.

ФАО закликала світову спільноту проявляти пильність і вжити додаткових зусиль для запобігання епідемії , повідомляє РИА Новости.

«Світ більш підготовлений до епідемії пташиного грипу, ніж будь-коли, приймаючи до уваги 10- річний досвід роботи з вірусом H5N1 і останні успіхи в боротьбі з вірусом H7N9", - наводяться в повідомленні ФАО слова головного ветеринарного експерта організації Хуана Луборт, який виступив на спільній зустрічі з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (ВОЗТ).

Однак, за словами експерта, необхідно продовжувати постійне спостереження, оскільки птах продовжує переносити вірус пташиного грипу. "Необхідно вжити додаткових зусиль не тільки в уражених країнах, але і в сусідніх державах і в країнах, з якими налагоджено стійкі торгівельні зв'язки. Це особливо важливо для вірусу H7N9, оскільки він не проявляється у вигляді клінічних симптомів у птаха, і тому його складно виявити", - сказав він.

У цьому зв'язку ФАО зобов'язалася створити фонд екстрених ситуацій у розмірі 2 мільйонів доларів, в який США внесуть додатковий внесок у розмірі 5 мільйонів доларів, щоб почати здійснювати заходи у відповідь на появу вірусу H7N9. "Постійне спостереження за вірусом є вкрай важливим для цілеспрямованого вжиття заходів і скорочення зони розповсюдження", - пояснив Луборт.

На тему: Через загрозу грипу в Італії знищили понад півмільйона курей

Нагадаємо, спалахи пташиного грипу H5N1 викликають серйозні побоювання серед вірусологів і медиків, які заявляють про загрозу пандемії грипу, подібної за масштабами з пандемією грипу - "іспанки" в 1918 році, яка забрала мільйони життя. Однак поки цей вірус не "навчився" поширюватися традиційним для грипу повітряно-крапельним шляхом і передаватися від людини до людини, загрози пандемії немає. Цим видом грипу можуть заразитися лише люди , тісно контактують з птахами.

Як повідомляв УНІАН, у серпні п.р. в Італії вперше за останні вісім років було зафіксовано спалах пташиного грипу. Півмільйона курей були знищені на птахофермі в околицях Мордано (провінція Равенна). Дещо раніше аналогічна "зачистка" була проведена на фермі в Остеллато (район Феррари), де були забиті 128 тис. несучок. Обидва господарства належать одній фірмі - виробнику "Сан Паоло".

Йдеться про вірус H7 типу А, повідомляють експерти Національного зоопрофілактіческого інституту. Відомості підтверджені міністерствами охорони здоров'я та сільського господарства Італії й передані відповідним інстанціям Євросоюзу. Підкреслюється оперативність вжитих заходів і особливо той факт, що випадків зараження людей не відзначено.