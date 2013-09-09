В українських супермаркетах продають їжу з немаркованими харчовими добавками

Про це йдеться в рекомендаціях до вдосконалення законодавства України у сфері використання харчових добавок і штучних підсолоджувачів в продуктах харчування, розроблених на основі дослідження, проведеного аналітичною групою Da Vinci AG, яке було презентовано 9 вересня на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За словами керуючого партнера аналітичною групою Андрія Колпакова, норми українського законодавства не виконуються, а державний контроль ведеться неефективно, внаслідок чого страждають інтереси споживачів і здоров'я громадян.

«На ринку відкрито продаються підсолоджувачі - харчові добавки, які відсутні в Переліку харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах. При цьому імпортери і виробники сумішей харчових добавок стимулюють виробників харчових продуктів до завищення допустимих норм використання харчових добавок, стверджуючи, що це безпечно», - заявив він.

Також А.Колпаков заявив, що імпортери і виробники продуктів харчування надають завідомо неправдиву інформацію щодо безпеки деяких харчових добавок, зокрема аспартама і цикламата. «У країні не виконуються навіть ліберальні норми законодавства України щодо маркування. У першу чергу це стосується аспартама» - підкреслює А. Колпаков.

За його словами, найбільш вразливі для впливу на здоров'я підсолоджувачів та інших харчових добавок категорії населення: діти, вагітні жінки, матері-годувальниці не захищені від негативного впливу харчових добавок. Права споживачів при цьому в багатьох випадках ігноруються.

Нагадаємо, що згідно з результатами соціологічного дослідження, яке було проведено центром «СОЦИС» на замовлення аналітичної групи Da Vinci AG і презентовано у серпні 2013 року, 98,3 % опитаних українців вважають, що держава повинна жорсткіше захищати інтереси споживачів у питаннях безпеки продуктів харчування. При цьому, 96,2 % опитаних підтримують прийняття закону про обмеження використання хімічно синтезованих підсолоджувачів в продуктах харчування, які виробляються в Україні. За ініціативу повної заборони шкідливих для здоров'я харчових добавок виступають ще більше - 97 % українців.