Стихія відрізала мексиканський Акапулько від "великої землі"

Обидві автодороги, що з'єднують Акапулько з Мехіко, зараз закриті через численні сходів селів і обвали каміння. Не працює і місцевий аеропорт.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеву владу.

В Акапулько постраждали майже 40 районів, як мінімум 5 тисяч будівель. Федеральна влада вже прийняли рішення оголосити надзвичайний стан у штаті Герреро. Всього у Герреро допомоги очікують приблизно 200 тисяч чоловік, які проживають в районах стихійного лиха.

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Напередодні ввечері в Мексиці був створений національний надзвичайний комітет, який повинен взяти на себе координацію роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, пов'язаного з активністю тропічного шторму "Мануель" і урагану "Інгрід".

За останніми даними, "Інгрід" досяг узбережжя Мексиканської затоки в районі штату Тамауліпас, проте він вже послабився до рівня тропічного шторму. Число загиблих в результаті стихії оцінюється в 22 людини.

Негода внесла корективи у святкування Дня незалежності Мексики. У декількох штатах місцева влада була вимушена відмінити в ряді районів святкові церемонії, а президент країни Енріке Пенья Ньєто в неділю ввечері скоротив свою участь у заходах в Мехіко - необхідно було провести наради з протистояння стихії.