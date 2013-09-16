Стихія відрізала мексиканський Акапулько від "великої землі"
Мексиканське курортне місто Акапулько на тихоокеанському узбережжі країни (штат Герреро) повністю відрізане від решти країни через тропічний шторм "Мануель".
Обидві автодороги, що з'єднують Акапулько з Мехіко, зараз закриті через численні сходів селів і обвали каміння. Не працює і місцевий аеропорт.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеву владу.
В Акапулько постраждали майже 40 районів, як мінімум 5 тисяч будівель. Федеральна влада вже прийняли рішення оголосити надзвичайний стан у штаті Герреро. Всього у Герреро допомоги очікують приблизно 200 тисяч чоловік, які проживають в районах стихійного лиха.
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Напередодні ввечері в Мексиці був створений національний надзвичайний комітет, який повинен взяти на себе координацію роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, пов'язаного з активністю тропічного шторму "Мануель" і урагану "Інгрід".
За останніми даними, "Інгрід" досяг узбережжя Мексиканської затоки в районі штату Тамауліпас, проте він вже послабився до рівня тропічного шторму. Число загиблих в результаті стихії оцінюється в 22 людини.
Негода внесла корективи у святкування Дня незалежності Мексики. У декількох штатах місцева влада була вимушена відмінити в ряді районів святкові церемонії, а президент країни Енріке Пенья Ньєто в неділю ввечері скоротив свою участь у заходах в Мехіко - необхідно було провести наради з протистояння стихії.