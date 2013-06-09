Тисячі оголених велосипедистів проїхалися вулицями Мехіко

15:31, 09 червня 2013
Курйози
2123 0

«Голий велопробіг» пропагує пересування велосипедом.

Голий велопробіг у Мехіко / Alberto Millares demotix.com

Тисячі голих велосипедистів виїхали 9 червня на вулиці Мехіко. Про це з посиланням на ВВС повідомляє Газета.ру.

Захід організовано всесвітнім рухом «Голий велопробіг» з метою пропаганди велосипеда як екологічно чистого способу пересування.

«Акція покликана підкреслити крихкість людського тіла і служить нагадуванням водіям про необхідність бути обережнішими на жвавих вулицях», - розповідають організатори велопробігу.

Рух «Голий велопробіг» зародився дев'ять років тому в Канаді і проводиться щороку в різних містах по всьому світу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter