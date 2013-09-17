Глава Верховного суду Росії потрапив у ДТП в Гані

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на представника місцевої дорожньої поліції Алекса Обенга.

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Лебедєв перебуває у відділенні інтенсивної терапії 37-го військового госпіталю в столиці країни Аккрі, повідомляє в ніч на вівторок сайт місцевої радіостанції Joy FM з посиланням на джерела в уряді.

"Його честь Лебедєв, який в даний момент перебуває у відділенні інтенсивної терапії 37-го військового госпіталю, був доставлений до Аккри вертольотом повітряної швидкої допомоги ВВС Гани. Його стан розцінюється як стабільний", - повідомив співрозмовник радіостанції.

За інформацією місцевих ЗМІ, Лебедєв скаржиться на сильні болі. Повідомляється, що він проходить ультразвукове дослідження.

Як зазначає Joy FM, другий потерпілий - співробітник охорони Лебедєва - також отримав серйозні травми.

За даними влади Гани, ДТП сталося близько 18.00 кск поблизу населеного пункту Цито на шосе, що сполучає Аккру з містом Хо. Лебедєв повертався до столиці з Хо, де в понеділок ввечері виступав у колегії адвокатів Гани, коли в його кортеж врізалася вантажівка, несподівано почавши рух від узбіччя.

За матеріалами РІА Новости