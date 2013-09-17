Аеропорт Риму продасть забутий багаж на аукціоні
Керівництво аеропорту має намір позбавитися від 2000 забутих валіз, які кілька років зберігаються на спеціальному складі.
Це дозволить всім бажаючим купити багаж, забутий туристами в аеропорту за три роки (з 2008 по 2011 роки). Потенційні покупці оцінюють закриті валізи, намагаючись зрозуміти , чи є всередині цінний вміст. Комусь дістаються три ноутбуки і монітор всього за 75 євро. Аукціон починається в 10.00 і закінчується в 16.30, передає Euromag.
Кожен лот включає в себе від 5 до 10 валіз, іноді окремим лотом стають фотоапарати або золоті сережки. За законом, забуті пасажирами речі зберігаються в аеропорту протягом 1 року , а потім можуть бути продані на аукціоні , зазначає La Repubblica. Пенсіонери , торговці і сім'ї приїжджають , щоб скористатися унікальною пропозицією .
«Це дійсно вигідно , - каже одна з покупців . - Ви коли-небудь купували 10 валіз за 100 євро ? До того ж , всередині них одяг , іграшки та біжутерія. Я чекаю не дочекаюся , коли зможу продати всі ці речі на блошиному ринку ». А на парковці біля аеропорту розпочинається розпродаж щойно куплених речей із забутих валіз. За словами Джакомо Карлескі , що відповідає за безпеку в аеропорту Ф'юмічіно , аукціон користується великим успіхом.