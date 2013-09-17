Аеропорт Риму продасть забутий багаж на аукціоні

Це дозволить всім бажаючим купити багаж, забутий туристами в аеропорту за три роки (з 2008 по 2011 роки). Потенційні покупці оцінюють закриті валізи, намагаючись зрозуміти , чи є всередині цінний вміст. Комусь дістаються три ноутбуки і монітор всього за 75 євро. Аукціон починається в 10.00 і закінчується в 16.30, передає Euromag.

Кожен лот включає в себе від 5 до 10 валіз, іноді окремим лотом стають фотоапарати або золоті сережки. За законом, забуті пасажирами речі зберігаються в аеропорту протягом 1 року , а потім можуть бути продані на аукціоні , зазначає La Repubblica. Пенсіонери , торговці і сім'ї приїжджають , щоб скористатися унікальною пропозицією .

«Це дійсно вигідно , - каже одна з покупців . - Ви коли-небудь купували 10 валіз за 100 євро ? До того ж , всередині них одяг , іграшки та біжутерія. Я чекаю не дочекаюся , коли зможу продати всі ці речі на блошиному ринку ». А на парковці біля аеропорту розпочинається розпродаж щойно куплених речей із забутих валіз. За словами Джакомо Карлескі , що відповідає за безпеку в аеропорту Ф'юмічіно , аукціон користується великим успіхом.