Через виверження вулкана в Індонезії евакуйовано більше 9 тисяч осіб

За даними національного агентства з подолання стихійних лих, у вівторок Сінабунг викинув стовп диму і розжареного попелу заввишки близько 3 км, передає ІТАР -ТАСС.

"На безпечній відстані організовані 14 таборів тимчасового розміщення", - повідомили в агентстві.

За даними міністерства транспорту, авіасполучення над островом Суматра здійснюється в штатному режимі. Авіакомпанії оповіщені про необхідність дотримуватися підвищених заходів безпеки.

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Вулкан Сінабунг, заввишки 2,6 тис м, активізувався минулої неділі. З його кратера йде густий дим, летить каміння і розпечений попіл. Сінабунг "прокинувся" в серпні 2010 року після майже 400 років затишшя. Тоді були зафіксовані викиди диму і попелу на висоту не менше 1,5 км.