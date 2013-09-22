У Німеччині проходять парламентські вибори

Результати опитувань виборців (екзит-поли) будуть оприлюднені після закриття дільниць, яке відбудеться в о 18:00 (19:00 за Києвом).

Про це за інформацією Agence France-Presse повідомляє Lenta.ru.

Останні соцопитування передбачили перемогу правлячої коаліції, яку очолює Християнсько-демократичний союз (ХДС) нинішнього канцлера Ангели Меркель. Її підтримують 45 відсотків німців. Таким чином, у разі перемоги, партія Меркель буде правити третій термін поспіль.

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Нинішня парламентська опозиція, до якої входять соціал-демократи (СДПН), "Зелені" та "Ліві", відстає за опитуваннями всього на один відсоток. За ці партії готові проголосувати 44 відсотки німців.

Втім, як зазначає BBC News, союзники ХДС, вільні демократи (ВДП), можуть пройти виборчий бар'єр у п'ять відсотків. У цьому випадку, пише видання, Ангелі Меркель, щоб залишитися при владі, доведеться домовлятися про союз з її головним конкурентом Пером Штайнбрюком з СДПН.

Також у виборах беруть участь «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти євро, «Піратська партія» і ряд інших непарламентських сил. Однак опитування передбачили їм результат максимум у три відсотки.

Всього в бундестазі 622 місця. Згідно з німецькими законами, знову сформований парламент обиратиме фактичного лідера країни - канцлера.