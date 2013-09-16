Соратники Меркель здобули перемогу на виборах в Баварії

Партія на чолі з прем'єр-міністром Баварії Хорстом Зеєхофером, згідно з прогнозами суспільно-правової телерадіокомпанії ARD, отримала 49,2% голосів виборців, передає РБК з посиланням на Deutsche Welle.

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ХСС є партією-партнером Християнсько-демократичного союзу в Баварії, утворюючи з ним єдиний блок.

Партнер ХСС у правлячій коаліції в Баварії - ліберальна Вільна демократична партія Німеччини - не пройде до парламенту, оскільки набирає лише 3%.

Баварські соціал-демократи на чолі з Крістіаном Уді, за попередніми оцінками, заручилися підтримкою 20,4% виборців.

У баварський ландтаг впевнено пройшли також "зелені" і партія "Вільні виборці", набравши відповідно 8,5% і 8,6%. Ліва партія отримала 2,1% голосів, Партія піратів - 2%.

У земельних виборах взяли участь 64,5% виборців. Це найвищий показник з 1998р.

Баварські вибори вважаються тестом перед виборами в бундестаг, які відбудуться 22 вересня. Тому і чинний канцлер Ангела Меркель, і її головний суперник, кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Пер Штайнбрюк, надають їм велике значення.