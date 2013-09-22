Безпілотник США в Пакистані вбив шістьох людей

Атака сталася на захід від міста Міраншах у племінній області Північний Вазірістан. Всього безпілотники випустили чотири ракети. Повідомляється, що три людини отримали поранення.

Північний Вазірістан вважається оплотом бойовиків терористичної організації "Аль-Каїда" і озброєних прихильників руху "Техрік-і-Талібан Пакистан" ("Рух талібів Пакистану"), повідомляє РІА Новости.

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У червні пакистанський прем'єр-міністр Наваз Шаріф закликав США припинити удари безпілотників по цілях на північному заході Пакистану, в ході яких гине велика кількість мирних жителів. За даними британської некомерційної організації "Бюро розслідувальної журналістики", в результаті атак БПЛА в Пакистані з 2004 по 2013 роки загинули від 2,6 тисячі до 3,4 тисячі осіб, з яких від 470 до 890 - мирні жителі.