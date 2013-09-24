Кількість загиблих від стихії в Мексиці збільшилася до 123 людей

Раніше влада повідомляла про 110 жертв стихії. За словами міністра, 33 людини отримали поранення, а для встановлення точного числа зниклих безвісти буде проведена відповідна робота. Кількість евакуйованих Осоріо Чонг оцінив в 59 тисяч осіб, повідомляє РІА Новости.

"Станом на сьогоднішній день, в 312 муніципіях 14 штатів оголошено надзвичайний стан", - підкреслив глава МВС Мексики. Всього ж від стихії постраждали 26 штатів.

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"Інгрід" і "Мануель" одночасно обрушилися на Мексику відразу з двох сторін - з Атлантичного і Тихого океанів. Майну та житлу майже 240 тисяч осіб завдано серйозної шкоди, а загальне число потерпілих від тих чи інших наслідків стихії оцінювалося в 1,2 мільйона чоловік.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто раніше заявив, що коштів спеціального фонду для ліквідації наслідків природних лих у розмірі 933 млн доларів не вистачить для відновлення постраждалих від стихії регіонів країни.