На МКС прибув новий екіпаж, який проведе у космосі 35 експериментів

За даними відомства, вночі корабель «Союз ТМА-10М» штатно відокремився від третього ступеня ракети-носія на орбіті штучного супутника Землі. На борту космічного корабля екіпаж 37/38-ї експедиції МКС у складі командира космонавта Роскосмосу Олега Котова і бортінженерів Сергія Рязанського (Роскосмос) і Майкла Хопкінса (НАСА). Позивний екіпажу «Пульсар».

«26 вересня о 06 год. 45 хв. 27 сек. за московським часом успішно здійснено стикування транспортного пілотованого корабля (ТПК) «Союз ТМА-10М» з МКС», - йдеться в повідомленні.

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Корабель «Союз ТМА-10М» причалив до малого дослідницького модуля (МДМ2) «Пошук» російського сегменту МКС.

На станції їх чекають космонавт Роскосмосу Федір Юрчихін, астронавт НАСА Карен Найберг і астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Лука Пармітано, які несуть космічну вахту з травня поточного року.

Після відкриття перехідних люків між кораблем і станцією на МКС почне роботу екіпаж 37/38-ї тривалої експедиції у складі шести космонавтів.

У ході роботи експедиції заплановано 35 експериментів за 4 напрямами: «Людина в космосі. Космічна біотехнологія» – 13; «Технічні дослідження і експерименти» – 11; «Дослідження Землі і космосу» – 8; «Освіта і популяризація космічних досліджень» – 3.

Планована тривалість експедиції становить 168 днів.