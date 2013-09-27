РБ ООН проголосує щодо Сирії сьогодні вночі

"Рада Безпеки ООН запланував голосування щодо резолюції з хімічної зброї на рівні міністрів на п'ятницю о 20.00 (03.00 за Києвом)", - повідомляє РІА Новости з посиланням на офіційну сторінку постпредставництва Франції в Twitter.

Раніше постпред РФ при ООН Віталій Чуркін повідомив, що Радбез проведе голосування після того, як виконавча рада Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) прийме доповідь про знищення сирійських хімічних арсеналів. У п'ятницю ОЗХЗ повідомила, що засідання Виконради в Гаазі призначено на 23.00 за Києвом.

На тему: Росія і США узгодили проект резолюції щодо Сирії

Новий проект резолюції в РБ ООН в ніч на п'ятницю представили Росія і США. Він передбачає відповідальність за порушення заборони на використання хімічної зброї в Сирії аж до застосування сили, що прописано в розділі 7 статуту ООН. Російська сторона наполягає, що санкції не починаються автоматично - спершу необхідно підтвердити порушення резолюції, а потім Рада Безпеки розгляне відповідні заходи.