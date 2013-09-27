Росія і США узгодили проект резолюції щодо Сирії

Проект резолюції не передбачає застосування сили у разі порушення процедур з утилізації хімічної зброї. Як уточнив глава МЗС Росії Сергій Лавров, у разі, якщо порушення будуть мати місце, то Радбез ООН розгляне це додатково, і для зовнішнього військового втручання буде потрібна ще одна резолюція, повідомляє РІА Новости.

Будь-які порушення процедур зі знищення хімзброї з боку влади Сирії або опозиції будуть розглядатися Радою Безпеки ООН окремо, і для можливих силових дій знадобиться прийняття додаткової резолюції крім тієї, проект якої погодили в штаб-квартирі ООН РФ і США, повідомив Лавров.

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"У проекті резолюції міститься домовленість, яка була досягнута в Женеві про те, що будь-які порушення цих процедур ким би то не було ... або якщо буде застосовано хімзброю ким би то не було, тільки тоді Радбез ООН буде ці випадки знову розглядати, в тому числі буде готовий вживати дії по главі 7 Статуту ООН (допускає застосування сили), пропорційно тяжкості порушення, яке має бути стовідсотково доведено", - сказав Лавров журналістам після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі у п'ятницю.

Він підкреслив, що не тільки владу Сирії, але і опозицію "закликають співпрацювати з цим процесом".

На початку вересня уряд Сирії погодився під міжнародним контролем повністю знищити запаси хімічної зброї в країні. Дамаск пішов на цей крок, запропонований Росією, під загрозою військового втручання з боку США, що звинувачували режим Башара Асада в хімічній атаці 21 серпня, в результаті якої було вбито півтори тисячі осіб.