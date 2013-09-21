США не хочуть виключати з резолюції щодо Сирії можливість удару

"Наша позиція полягає в тому, що глава 7 необхідна, щоб були наслідки для режиму Асада за недотримання (резолюції). Глава дозволяє РБ ООН визначити повний спектр наслідків, і ми виступаємо за найбільш серйозну реалізацію з можливих", - наводить слова Родса РІА Новости.

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Він уточнив, що подібну резолюцію слід прийняти "якомога швидше".

За його словами, США ясно дали зрозуміти свою позицію Росії на переговорах у Женеві щодо сирійської хімзброї, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повторив, що Росія виступає проти подібної резолюції. Росія і США 14 вересня домовилися про передачу сирійської хімічної зброї під міжнародний контроль, Сирія погодилася з цим планом.

"Буде процес переговорів і дискусій з росіянами в Нью - Йорку " , - додав Родс . Він також сказав, що Великобританія і Франція працюють над текстом резолюції спільно з США, але не уточнив, чи підтримують ці країни застосування 7 глави статуту ООН.

Нагадаємо, Організація з заборони хімічної зброї ( ОЗХЗ ) готова через кілька днів почати реалізацію плану з знищення хімічного арсеналу Сирії.

Раніше група експертів ООН, що розслідувала заяви про застосування хімзброї в Сирії, визнала докази його використання переконливими . За словами джерела в ООН , під час хімічної атаки в передмісті Дамаска Гуті 21 серпня могли бути застосовані до 350 літрів зарину .

В кінці серпня з'явилася інформація про те, що 21 серпня в Дамаску було використано хімічну зброю, США заявили про підготовку військової операції проти Сирії. ООН відправила у Дамаск експертів для з'ясування ситуації. Пізніше Росія закликала сирійську владу передати хімзброю під міжнародний контроль, Сирія погодилася і відправила ООН відповідну заявку .

США і Росія досягли угоди з приводу передачі хімічної зброї Сирії під міжнародний контроль.