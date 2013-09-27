У Баку автор ролика "Давай, до свидания!" отримав п'ять років суворого режиму

Мамедов, відомий як автор популярного в інтернеті відеоролика "Давай, до свидания!", був визнаний винним за статтями " Державна зрада", "Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі" та "Незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів у великому розмірі", повідомляє РІА Новости.

Адвокати Мамедова заявили, що рішення суду політично вмотивоване, і вони подадуть апеляцію.

Мамедов був заарештований півтора роки тому, суд тривав протягом дев'яти місяців. Держобвинувач просив суддів винести вирок у вигляді шести років позбавлення волі. Адвокати заявляли, що суд повинен виправдати Мамедова. За процесом стежили представники посольств і місій міжнародних організацій в Баку, правозахисники, ЗМІ.

За даними генпрокуратури і МВС Азербайджану, при затриманні у Мамедова було виявлено близько 33 грамів героїну. Слідство також вважає, що Мамедов з 1992 року був притягнутий до таємної співпраці зі спецслужбами Ірану, займався діяльністю проти суверенітету, безпеки і територіальної недоторканності Азербайджану, регулярно отримуючи натомість матеріальну винагороду, а в статтях в своїй газеті і в перекладених ним книгах "висловлював думки, що підривають довіру і повагу до життя, культури, традицій, історії невеликих народів, що проживають на території республіки, вчиняв дії, відверто спрямовані на прояв національної нетерпимості і ворожнечі".

Сам Мамедов вважає, що кримінальна справа проти нього повністю сфабрикована.