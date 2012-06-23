У Баку заарештували автора відео "Давай, до свидания!"

У Баку затримали правозахисника, головного редактора сайту «Голос Талиша» Хілала Мамедова. Його звинувачують у незаконному зберіганні наркотиків.

ЯкрозповілиазербайджанськоїслужбіРадіо "Свобода" близькіМамедова, вчоравранці вінпішовз дому ізник.Увечерійогобратуповідомили потелефону,щоМамедовзатриманий.Пізнішезатриманняжурналістаправозахисноїорганізації «Інститутмиру ідемократії» підтвердиливполіціїБаку.У квартиріМамедоваприобшукубулизнайденінаркотики.Родичістверджують,щоїхпідкинулислідчі.



ПравозахисникирозцінилизатриманняМамедоваяк тискнагромадянськогоактивіста.Попереднійредакторсайту «ГолосТалиша» бувзасудженийза звинуваченням ушпигунстві накористьІрануна10років іпомеру тюремнійлікарні.



Мамедов - авторрозміщеноговYouTubeролика«Давай,допобачення!", дужепопулярногов російськоїопозиції.

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