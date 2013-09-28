Іранські хакери зламали комп'ютери ВМФ Америки
Американські чиновники, чиї імена не розголошуються, повідомляють про те, що група іранських хакерів, яка працює на уряд або підтримувана ним, справила кібератаку на комп'ютерну мережу американського ВМФ.
У цій мережі не містилося засекреченої інформації, але факт атаки сильно стривожив військових.За словами джерел, хакери не викрали ніякої важливої інформації, проте міць кібератаки викликала у Пентагону серйозні побоювання, повідомляє Russia Today з посиланням на Wall Street Journal.
Навики хакерства у іранців розвивалися поступово і стали предметом тривоги американських військових так само, як і майстерність їх китайських колег. Міністр оборони США Чак Хейгел, глава Комітету начальників штабів Мартін Демпсі і Конгрес вже повідомлені. Іранська влада ще ніяк не прокоментували те, що відбувається.
Попередні іранські кібератаки і спроби електронного шпигунства були націлені на американські банки і об'єкти енергетики. США вже запідозрили «іранський слід» в атаках на свої фінансові установи - Bank of America Corp, JPMorgan Chase і Citigroup. Інциденти обійшлися Wall Street в десятки мільйонів доларів. За словами співвласника приватної компанії з безпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, обсяг трафіку, що передається на сайти банків, «безпрецедентний». Як зазначає Альперович, під час деяких атак інформація надходила зі швидкістю до 100 гігабіт на секунду, що у 10-20 разів вище, ніж при звичайній DDoS - атаці. Примітно, що раніше західні експерти дуже скептично ставилися до даної можливості Ірану, в першу чергу через його технічну відсталість . Але після потужної комп'ютерної атаки з боку США на підприємства іранської ядерної промисловості в 2010 році Тегеран форсує розробку власних хакерських систем .
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Нагадаємо, що Китай цієї весни отримав доступ до креслень найбільш просунутих озброєнь США. У ЗМІ просочилася інформація Наукової ради Міноборони США, призначена для керівництва Пентагону, про те, що в розпорядження хакерів потрапили понад два десятки креслень, що мають найважливіше значення для американської протиракетної оборони та авіації.