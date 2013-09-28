Іранські хакери зламали комп'ютери ВМФ Америки

У цій мережі не містилося засекреченої інформації, але факт атаки сильно стривожив військових.За словами джерел, хакери не викрали ніякої важливої ​​інформації, проте міць кібератаки викликала у Пентагону серйозні побоювання, повідомляє Russia Today з посиланням на Wall Street Journal.

Навики хакерства у іранців розвивалися поступово і стали предметом тривоги американських військових так само, як і майстерність їх китайських колег. Міністр оборони США Чак Хейгел, глава Комітету начальників штабів Мартін Демпсі і Конгрес вже повідомлені. Іранська влада ще ніяк не прокоментували те, що відбувається.

Попередні іранські кібератаки і спроби електронного шпигунства були націлені на американські банки і об'єкти енергетики. США вже запідозрили «іранський слід» в атаках на свої фінансові установи - Bank of America Corp, JPMorgan Chase і Citigroup. Інциденти обійшлися Wall Street в десятки мільйонів доларів. За словами співвласника приватної компанії з безпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, обсяг трафіку, що передається на сайти банків, «безпрецедентний». Як зазначає Альперович, під час деяких атак інформація надходила зі швидкістю до 100 гігабіт на секунду, що у 10-20 разів вище, ніж при звичайній DDoS - атаці. Примітно, що раніше західні експерти дуже скептично ставилися до даної можливості Ірану, в першу чергу через його технічну відсталість . Але після потужної комп'ютерної атаки з боку США на підприємства іранської ядерної промисловості в 2010 році Тегеран форсує розробку власних хакерських систем .

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Нагадаємо, що Китай цієї весни отримав доступ до креслень найбільш просунутих озброєнь США. У ЗМІ просочилася інформація Наукової ради Міноборони США, призначена для керівництва Пентагону, про те, що в розпорядження хакерів потрапили понад два десятки креслень, що мають найважливіше значення для американської протиракетної оборони та авіації.