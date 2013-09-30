Захист Толоконникової написав в ООН - спецдоповідачу з сучасних форм рабства

Про це повідомляє видання Lenta.ru, у розпорядженні якого є текст листа адвоката Сергія Голубка спеціальному доповідачеві ООН.

У документі коротко переказується раніше опублікований лист Надії Толоконникової, в якому вона розповіла про умови праці у виправній колонії номер 14 у Мордовії, де активістка відбуває покарання. Як сказано в листі, ув'язнені, які шиють форму для поліцейських, змушені працювати по 16 годин, причому їх не відпускають навіть у туалет. На сон, як зазначено у зверненні, вони мають максимум чотири години.

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Адвокат Сергій Голубок вказав, що праця в колонії не підпадає під міжнародне визначення «примусової праці». Однак він звернув увагу на те, що умови праці в колонії не відповідають Трудовому кодексу РФ і міжнародним нормам, що дозволяє Спеціальному доповідачеві ООН зайнятися цим питанням. Він також попросив врахувати «гендерну складову» під час розгляду звернення.

Представник Надії Толоконникової попросив спецдоповідача запросити інформацію у російського уряду про ситуацію з Толоконниковою. У разі потреби спецдоповідачеві ООН пропонується рекомендувати Росії припинити практику примусової праці в таборах, схожої на рабство.

Раніше, 30 вересня, Федеральна служба виконання покарань офіційно заявила про переведення Толоконникової з колонії до лікарні. Відповідне рішення у ФСВП пояснили необхідністю спостерігати за станом її здоров'я. Тим часом у твіттері @gruppa_voina, який веде чоловік Толоконникової Петро Верзілов, вранці в понеділок з'явилося повідомлення, згідно з яким ніякої інформації від Толоконниковой не надходило вже протягом дев'яноста годин.