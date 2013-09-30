В Афганістані оголосили траур за жертвами комунізму

Траур був оголошений після публікації раніше недоступних широкому загалу списків людей, до загибелі яких у 1978 і 1979 роках були причетні спецслужби Афганістану, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Список був виявлений голландськими слідчими, які ведуть розслідування військових злочинів в Афганістані. Про існування документа стало відомо в 2010 році після допиту одного з колишніх керівників афганської розвідки Аманулли Усмана, в 1993 році перебрався до Нідерландів. Він, зокрема, розповів, що підписував розстрільні списки. У ​​ході подальшого слідства голландці вийшли на 93 -річну жінку, у якої збереглися 154 сторінки тексту мовою дарі.

Після перекладу виявилося, що це списки людей, страчених в 1978 і 1979 роках. У цих списках вказувалися не тільки імена жертв, а й імена їхніх батьків, професії, місця проживання, а також власне звинувачення. Серед людей, що опинилися в списку, були викладачі, студенти, чиновники, офіцери і власники магазинів. Авторами документа всі вони названі « ісламськими фундаменталістами».

У 1978 році в Афганістані відбулася « соціалістична революція» в результаті якої до влади в країні прийшли підтримувані СРСР сили. Вони почали реформи, спрямовані на масштабну секуляризацію , що викликало невдоволення та опір значної частини традиційного афганського суспільства. Будь-які протести, однак, жорстко припинялися, що і призвело до громадянської війни, яка триває і понині.