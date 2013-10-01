Мер мексиканського містечка застрелився на очах у підлеглих

Трагедія сталася в мексиканському штаті Сакатекас. Глава муніципальної ради міста Тепетонго Карлос Роблес покінчив із собою прямо на очах у своїх підлеглих, пише Комсомольская Правда з посиланням на газету Terra Mеxico.

З'явившись вранці на роботу, Роблес відразу ж прийшов у підрозділ, що відповідає за громадський порядок. Співробітників, що там знаходилися, мер попросив пред'явити для огляду особисту зброю. Коли ця вимога була виконана, Роблес взяв у одного з поліцейських пістолет, приставив його до своєї голови і натиснув на курок.

Мер загинув на місці.

На даний момент причини самогубства чиновника з'ясовуються. Чітких версій поки немає - відомо тільки, що кілька років тому у Роблеса викрали сина, за звільнення якого довелося заплатити викуп.