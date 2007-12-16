У Польщі - аварія на нафтопроводі: велетенська пляма пливе до Балтики

У Польщі стався витік нафтопродуктів з трубопроводу, велетенська пляма рухається по річці Вісла у бік Балтійського моря. Про це повідомили журналістів в головній комендатурі Пожежної варти.

Як передає ІТАР-ТАРС, величезна пляма знаходиться між Влоцлавкем і Чехочинкем в Куявско-Поморському воєводстві Польщі.

За повідомленням комендатури, витік нафтопродуктів стався в неділю з резервного трубопроводу Плоцьк - Нова Весь Велька. Пляма розтяглася на всю ширину Вісли впродовж кількох кілометрів.

За останніми даними телеканалу TVN24, зараз пляма витягнулася на 20 кілометрів і рухається до Балтійського моря.