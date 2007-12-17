Володимира Буковського висунули кандидатом у президенти Росії.

Збори ініціативної групи відбулися у неділю в Москві в Музеї і правозахисному центрі імені Сахарова.

За письменника, правозахисника і колишнього радянського дисидента проголосували 823 його прихильники, хоча, згідно з законом, достатньо 500.

Буковський заявив, що домовився з Борисом Нємцовим і Михайлом Касьяновим про спільні дії. Зокрема, про єдиного кандидата на посаду керівника держави, яким може стати претендент від демократичних сил з найбільшим рейтингом.

Радіо Свобода