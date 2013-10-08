Сотні співробітників Держдепу США відправлені у вимушені відпустки

"У нас зараз сотні співробітників у вимушених відпустках. І з кожним новим днем зростає ризик, що це число збільшиться", - сказала журналістам представник Держдепу Марі Харф.

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За її словами, відомство скоротило кількість поїздок, зустрічей і конференцій, повідомляє РІА Новости.

Разом з тим, у Держдепі раніше підкреслили, що не припинять виконувати функції, пов'язані з представленням національних інтересів США за кордоном і консульською допомогою співвітчизникам.

Контрольована республіканцями Палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив президента Барака Обами. Через це з початку нового фінансового року 1 жовтня фінансування держустанов призупинилося.