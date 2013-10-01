Збитки від простою держустанов у США складатимуть $300 мільйонів щодня

Через припинення роботи державних установ ВВП США кожну добу втрачатиме 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані компанії IHS Inc, передає Лента.ру.

У таку суму оцінюються втрати на початковому етапі призупинення роботи. Згодом негативний ефект простою буде ускладнюватися, оскільки державні витрати, які розподіляють органи управління, зачіпають всі сфери бізнесу. Пауза у розподілі цих грошей спровокує наростаючий дефіцит державних коштів в економіці, а це, у свою чергу, загрожує підірвати довіру інвесторів до США.

За прогнозом IHS, ВВП США в цьому році має зрости на 2,2 відсотка. У компанії підрахували, що тижневе призупинення роботи держустанов знизить очікуване зростання економіки на 0,2 відсотка. Якщо діяльність органів управління не буде відновлена ​​через три тижні, зростання ВВП втратить 0,9-1,4 відсотка.

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Влада США розпорядилася припинити діяльність держустанов 30 вересня пізно ввечері по Вашингтону. Це перша міра подібного роду за останні 17 років. Адміністрації президента довелося піти на такий крок, оскільки законодавцям не вдалося домовитися про ухвалення законопроекту, в якому прописується фінансування органів управління . Білому дому не вдалося вчасно провести проект через Конгрес, оскільки Палата представників перебуває під контролем опозиційної Республіканської партії і блокує документ, що її не влаштовує.

В результаті тимчасового призупинення діяльності частини держустанов близько 800 тисяч службовців будуть відправлені додому, поки Конгрес не ухвалить необхідний документ. На своїх робочих місцях залишаться 1,3 мільйони держслужбовців, робота яких є особливо важливою, 1,4 мільйони військових, 500 тисяч співробітників пошти та інші працівники, службовці в установах із незалежним фінансуванням.