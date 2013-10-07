Обама назвав умови для переговорів з республіканцями

"Я буду радий поговорити з республіканцями про політику у сфері охорони здоров'я і на інші теми. Але, як я вже заявляв, я не буду робити це під загрозою, що якщо вони не отримають все, що хочуть, вони доведуть країну до дефолту", - сказав Обама під час відвідування агентства з управління в надзвичайних ситуаціях.

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Президент США неодноразово заявляв, що про скасування реформи охорони здоров'я не може бути мови, оскільки її реалізація вже почалася, повідомляє РІА Новости.

На думку Обами, в Палаті представників достатньо прихильників прийняття бюджету.

"Маю велику підозру, що голосів достатньо. А причина, з якої спікер (Палати представників Джон) Бейнер не ставить питання на голосування, - це те, що він не хоче врегулювання ситуації, поки не отримає поступок, які не мають нічого спільного з бюджетом ", - заявив президент.

Контрольована республіканцями Палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Через це з початку нового фінансового року 1 жовтня фінансування держустанов призупинилося. Немає прогресу і в переговорах адміністрації з республіканцями щодо підвищення ліміту запозичень, без якого США загрожує дефолт. Опоненти Обами пропонують не підвищувати стелю держборгу, а знижувати держвитрати.