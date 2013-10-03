Через зупинку роботи уряду США припинено пошуки зниклих американців

63-річна Джо Елліот-Блейкслі зникла приблизно два тижні тому в національному заповіднику «Місячні кратери» у штаті Айдахо. Місцева влада на цьому тижні від пошуків відсторонила 16 співробітників заповідника, площа якого становить майже 3 тис. кв. км. Федеральний закон США забороняє державним службовцям участь у пошуково-рятувальних операціях, якщо на це не було виділено фінансування, повідомляє Russia Today.

За словами багатьох з них, вони б продовжили шукати туристку добровільно, але їм не дозволяється цього робити. Для сім'ї зниклої жінки це означає втрату чи не останньої надії.

Спочатку в операції брав участь вертоліт, пошукові собаки і приблизно 70 піших рятувальників. Нещодавно на території заповідника було знайдено тіло іншої зниклої туристки 69-річної Емі Лінкерт - вона подорожувала разом з Джо Елліот-Блейкслі .

Нагадаємо, з 1 жовтня багато держслужб США тимчасово зупинили свою діяльність через те, що конгрес не зміг прийняти бюджет на 2014 фінансовий рік.