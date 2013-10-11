Перший заступник очільника Пентагону подав у відставку

Картер залишить свою посаду 4 грудня. "Сьогодні я зустрівся з Ешем Картером і неохоче прийняв його рішення піти у відставку з посади першого заступника міністра оборони з 4 грудня, після більш як чотирьох з половиною років служби", - сказав глава Пентагону Чак Хейгел.

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За його словами, Картер ефективно працював як під його керівництвом, так і будучи заступником попередніх очільників Пентагону - Леона Панетти і Роберта Гейтса, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на американське оборонне відомство

"На попередній посаді – заступника очільника Пентагону з питань закупівель, технологій і логістики - він надавав чималу підтримку міністру Гейтсу і, що найважливіше, нашим військовослужбовцям", - сказав Хейгел.

Міністр оборони США подякував своєму заступнику за службу і висловив сподівання, що кадрові зміни не позначаться на ефективності роботи.