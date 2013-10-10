Конгрес США відновив виплати сім'ям загиблих військових
Палата представників Конгресу США прийняла законопроект, який відновлює виплати сім'ям військових, загиблих при виконанні службового обов'язку.
За документ про відновлення виплат проголосували в середу 425 конгресменів, проти не висловився ніхто.
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Офіційний представник Білого дому Джей Карні раніше повідомив, що президент Барак Обама доручив своїй адміністрації сьогодні ж знайти можливості для відновлення виплат. За його словами, Білий дім попереджав конгресменів, що ця проблема виникне у разі припинення фінансування держустанов, пише РІА Новости.
Республіканці у свою чергу поклали відповідальність за події на адміністрацію. На їх думку, бюджетна криза не перешкоджала здійсненню виплат, а представники виконавчої влади неправильно витлумачили ситуацію.
Після того, як Конгрес не зміг узгодити бюджет до початку нового фінансового року 1 жовтня і фінансування держустанов припинилося, Пентагон повідомив, що не може законно виплачувати компенсації рідним загиблих.