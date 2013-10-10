Конгрес США відновив виплати сім'ям загиблих військових

За документ про відновлення виплат проголосували в середу 425 конгресменів, проти не висловився ніхто.

На тему: Пентагон припинив виплати допомог сім'ям загиблих при виконанні

Офіційний представник Білого дому Джей Карні раніше повідомив, що президент Барак Обама доручив своїй адміністрації сьогодні ж знайти можливості для відновлення виплат. За його словами, Білий дім попереджав конгресменів, що ця проблема виникне у разі припинення фінансування держустанов, пише РІА Новости.

Республіканці у свою чергу поклали відповідальність за події на адміністрацію. На їх думку, бюджетна криза не перешкоджала здійсненню виплат, а представники виконавчої влади неправильно витлумачили ситуацію.

Після того, як Конгрес не зміг узгодити бюджет до початку нового фінансового року 1 жовтня і фінансування держустанов припинилося, Пентагон повідомив, що не може законно виплачувати компенсації рідним загиблих.