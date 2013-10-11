Лукашенко погрожує Росії виходом з Митного союзу

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко.

Глава держави заявив про можливі труднощі членства в МС в контексті справляння нафтових мит. Лукашенко зазначив, що президент Росії Володимир Путін обіцяв з 1 січня 2014 усунути всі обмеження в торгівлі, повідомляє Лента.ру з посиланням на Інтерфакс.

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За словами білоруського президента, Мінськ перераховує до бюджету РФ чотири мільярди доларів мит щорічно. «А якби вони [чотири мільярди] залишилися в країні? Я б побудував тут вже Емірати », - запевнив Лукашенко (цитата з БелаПАН). Президент зазначив, що знімати торговельні перешкоди мають всі учасники Митного союзу.

Білорусь отримує нафту з РФ безмитно, але зобов'язана відраховувати мита в тому випадку, якщо продає отримані з російської сировини нафтопродукти в треті країни. За підсумками 2012 року Мінськ перерахував до бюджету РФ 3,8 мільярда доларів мит.

Торік Москва і Мінськ підписали договір про постачання нафти на весь рік. Наступну угоду Росія відмовилася підписувати на весь рік через махінації білоруських нафтовиків, які постачали нафтопродукти під виглядом розріджувачів і розчинників, не сплачуючи мито. Повідомлялося, що Кремль оцінив збитки від цих махінацій у півтора мільярда доларів. Обсяг поставленої у 2013 році сировини узгоджується раз на квартал.