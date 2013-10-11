Лукашенку не сподобалося об'єднання МАЗа з КамАЗом

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив на прес-конференції для російських ЗМІ.

«Грошей немає, технології гірші, ніж на МАЗі. Його (МАЗу – УНІАН) машини продаються не гірше, ніж КамАЗ. Ми здійснили модернізацію цього виробництва, зараз проводимо поглиблену модернізацію. Розмовляю з росіянами, як вони в цьому братимуть участь? Ніяк. Тоді постає питання: а не чи вийде так, що ви це підприємство заберете за безцінь? Грошей же немає, а акції – махінації. І з часом на МАЗі вироблятимуться диски для автомобілів? Все залишається як є», - наголосив Лукашенко.

Він вважає, що й так можна домовитися поділити ринки збуту.

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«Навіщо сьогодні тиснути через край: давайте нам, приватизовуйте. Ми живемо в одній державі. Навіщо? Можна було, якби за це платили, якби була модернізація поглиблена, були б ринки», - зазначив Лукашенко.

Він також розповів про приватизацію БелАЗу.

«Якщо хтось хоче інвестувати і нові ринки відкрити, то ми з ним підемо на кооперацію, продамо частину акцій. Але поки що таких охочих немає. А щоб комусь сплавити БелАЗ – це виключено. Це як «Білоруськалій». БелАЗ ми нікому не віддаємо. Білоруський, радянський БелАЗ – це 30% світового ринку. Це один з наших брендів, це гордість Білорусі», - наголосив Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко після церемонії закриття «Білоруського промислового форуму – 2013» заявив, що об'єднання МАЗу і КамАЗу буде реалізовано шляхом створення білорусько-російського холдингу, якому в довірче управління будуть передані акції цих підприємств.

«Про жодний продаж або зміну власника не йдеться», - наголосив Семашко.

Він також висловив думку, що створення холдингу дасть змогу посилити потенціал двох гігантів автопрому, особливо їх експортний потенціал.

«Років через п'ять, коли ми побачимо, що і МАЗ і КамАЗ збільшили своє виробництво і продажі, тоді тільки, можливо, ми повернемося до розмови про передачу акцій у власність або іншу форму організації інтеграції двох підприємств», - зазначив Семашко.

Довідка УНІАН. З пропозицією об'єднати КамАЗ і МАЗ виступила держкорпорація «Ростехнології», якй належить 49,9% акцій найбільшого російського виробника вантажних автомобілів.

Спочатку сторони розглядали обмін акціями КамАЗу і МАЗу в рамках об'єднання двох компаній, але білоруська влада відмовилися від цього варіанту. Потім було запропоновано створити СП, до якого будуть внесено 49,9% акцій КамАЗу і 49,9% акцій МАЗу, а також цілий ряд підприємств, які виробляють автокомплектуючі як у Росії, так і в Білорусі.