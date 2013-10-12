У Панамі підрізали віце-консула Росії

За попередньою інформацією, дипломату було завдано поранення ножем. Зараз він доставлений в госпіталь, про його стан не повідомляється, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Дипломат перебував на стоянці для автомашин Міжнародного бізнес-центру Панами в супроводі ще двох осіб, коли до нього підбіг молодий чоловік і завдав удар на очах у численних очевидців.

Місцеве видання Critica інформує, що поліції вдалося по гарячих слідах затримати нападника за допомогою охоронців будівлі. Про мотиви злочину інформації поки немає.