У Панамі підрізали віце-консула Росії
03:26, 12 жовтня 2013Світ
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Віце -консул Росії в Панамі був поранений в п'ятницю в результаті нападу в столиці країни
Поліції вдалося по гарячих слідах затримати нападника / Фото : netbespredelu.ru
За попередньою інформацією, дипломату було завдано поранення ножем. Зараз він доставлений в госпіталь, про його стан не повідомляється, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Дипломат перебував на стоянці для автомашин Міжнародного бізнес-центру Панами в супроводі ще двох осіб, коли до нього підбіг молодий чоловік і завдав удар на очах у численних очевидців.
Місцеве видання Critica інформує, що поліції вдалося по гарячих слідах затримати нападника за допомогою охоронців будівлі. Про мотиви злочину інформації поки немає.
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