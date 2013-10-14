Італія продає історичні замки, щоб скоротити дефіцит бюджету

За даними місцевих ЗМІ, близько 50 пам'яток повинні принести в скарбницю € 500 млн. Продаж до приватних рук частини нерухомості, що належить державі, покликана зберегти дефіцит бюджету в 2013 році на рівні не більше 3% ВВП, як цього вимагає Євросоюз, передає Russia Today.

Крім безпосереднього отримання доходів уряд сподівається, що вілли і замки будуть перетворені в ресторани, музеї та готелі, що дозволить створити нові робочі місця.

Греція, ще одна європейська країна, якій ЄС наказав режим жорсткої економії, в минулому році також розпродала частину своїх островів, пляжів і курортів у приватні руки.

Італія, у свою чергу, вже встигла продати кілька маяків на острові Сардинія.

Читайте також: Глава МВФ: США можуть поставити весь світ на межу рецесії

За даними газети Corriere della Serra, серед державної нерухомості, що підлягає продажу в цьому році - замок Орсіні в передмісті Риму, побудований для Папи Миколи III в 1270 -і роки. З середини XIX століття по 1989 рік він використовувався як в'язниця. Місцеві жителі приписують йому погану славу - нібито в замку мешкають привиди.

Ще один національний пам'ятник, який планується продати, - вілла Мірабелло, розташована неподалік від Мілана, побудована в XVIII столітті кардиналом Дуріна, Великим інквізитором Мальти.

У Венеціанській лагуні інвестори можуть придбати острів Святого Якова, який з XI століття був притулком ченців. У минулому сторіччі він перетворився на військову базу, а з 1961 року був покинутий і почав занепадати.

За словами місцевих експертів, італійська держава не в силах фінансувати утримання цих пам'яток, крім того, багато європейських країн зараз намагаються заробити всіма можливими засобами.