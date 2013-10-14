Глава МВФ: США можуть поставити весь світ на межу рецесії

Лагард попередила американців про можливі наслідки чергової боргової кризи в США. «Якщо такий масштабний збій і відсутність визначеності буде продовжуватися, то це призведе до появи великих фінансових проблем у всьому світі. Ми опинимося на межі сповзання в рецесію», - заявила Лагард в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає Russia Today.

«Якщо ваша економіка є найбільшою економікою у світі, ви не можете дозволити собі «креативну бухгалтерію», - зазначила глава МВФ у розмові з американським журналістом.

Ситуація в США викликає занепокоєння у голови Світового банку Джим Ен Кіма.

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«Всього п'ять днів відділяє нас від дуже небезпечного моменту. Я закликаю американських політиків знайти компроміс до того, як вони підійдуть до дедлайну. Відсутність певних дій може призвести до зростання процентних ставок, падіння впевненості інвесторів і уповільнення зростання», - зазначив голова фінансової організації .

«Якщо дефолт трапиться, то він стане катастрофою для країн. Це, у свою чергу, завдасть значної шкоди економікам розвинутих країн», - підкреслив Джим Ен Кім.